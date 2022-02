Kultusminister Christian Piwarz gesteht sich Fehler im Pandemie-Management ein

"Wir haben an vielen Stellen viel zu viel auf die virologischen Dinge geschaut, wo denn Inzidenzen hingehen könnten. Dabei haben wir vielleicht zu wenig auf die gehört, die immer auch die Gesamtgesundheit von Kindern und Jugendlichen in den Blick genommen haben.", sagte Christian Piwarz am Freitag bei der Premiere von "weekly" auf SACHSEN FERNSEHEN. Das ganze Interview läuft in der Wiederholung am Samstag & Sonntag um 20:30 Uhr auf SACHSENeins und SACHSEN FERNSEHEN.