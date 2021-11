Kultusministerium dampft systemrelevante Berufe ein

weiterer Berufsgruppen aus den systemrelevanten Berufen mit den hohen Inzidenzen. Man könne lt. Minister Piwarz nur so die Infektionsketten an den Schulen unterbrechen. Der Minister kündigte weiterhin an, dass die Liste der Berufe in der kritischen Infrastruktur nur punktuell noch einmal bearbeitet werde. Vielen Berufsgruppen müsse eine Absage erteilt werden. Im vergangenen Frühjahr 2020 sei die Situation noch anders gewesen. Damals ging es um eine landesweite Schulschließung. Jetzt gehe es um eine teil- und zweitweise Schließung der Einrichtungen. Piwarz hält weiterhin an einem Offenhalten der Schulen fest, betont aber, dass die Situation im Freistaat wöchentlich neue geprüft und neu entschieden werden müsse. Ein Vorziehen der Weihnachtsferien sieht er als kritisch an, denn – so der Minister - die Erfahrung aus dem vergangenen Jahr hätte gezeigt, dass die Verlängerung der Weihnachtsferien nichts gebracht hätte, außer verärgerte Eltern, die aus beruflichen Gründen Probleme mit der Betreuung ihre Kinder hatten. Am 9. Dezember stehen neue Beratungen an, dann könnte dennoch über eine Vorverlegung der Weihnachtsferien entschieden werden.