„Kunst gegen Krebs“ am NCT Dresden

Krebs-Experten unterschiedlicher Fachrichtungen werden hier Hand in Hand arbeiten und ihre Ideen und ihr Fachwissen bündeln. „Künftige Erfolge im Kampf gegen Krebs können nur durch ein enges Zusammenspiel von Spezialisten unterschiedlicher Disziplinen –Ärzten und Wissenschaftlern – im direkten Kontakt zu Krebspatienten erzielt werden. Genau das soll im dritten Obergeschoss des NCT-Neubaus möglich sein“, erklärt Prof. Michael Albrecht, Medizinischer Vorstand des Universitätsklinikums Dresden.

„Im NCT-Neubau werden künftig innovative Therapieansätze entwickelt und in Studien direkt zum Patienten gebracht. Die Skulptur der Göttin der Schönheit und der Liebe steht in unserer Aktion für das Anliegen des NCT, den Krebs zu bekämpfen und das Leben zu bewahren“, betonen Prof. Hanno Glimm und Prof. Mechthild Krause, Geschäftsführende Direktoren am NCT Dresden. Auch für die Wanderung über den Campus ist die „Aphrodita Urania“ von Bildhauer Thomas Reichstein prädestiniert: „Das Tonmodell der Skulptur entstand bei einem Aufenthalt in Thailand. Die fertige Bronze-Skulptur stand bereits bei einer Ausstellung auf Sylt und hat durch die Gischt der Nordsee ihre grünliche Patina erhalten. Meine Aphrodite ist also tatsächlich eine Weitgereiste, Wandernde und setzt ihre Reise nun durch das Uniklinikum fort“, sagt der Künstler.

In einer ersten Runde werden Mitarbeiter sowie ganze Teams von Klinikum und Medizinischer Fakultät angesprochen, den Ausbau des dritten Obergeschosses zu unterstützen. Aber natürlich können auch Patienten und Interessierte die Skulptur in ihre Lieblings-Klinik wandern lassen. Später soll sich Aphrodite auch an andere Orte in Dresden bewegen.

Spenden sind online möglich oder direkt über die Stiftung Hochschulmedizin sowie per Überweisung an:

Stiftung Hochschulmedizin Dresden

Ostsächsische Sparkasse Dresden

Verwendungszweck: „Kunst gegen Krebs

+ Name der Klinik/Nummer der Hauses“

IBAN DE27 8505 0300 0221 0457 40

In zahlreichen Klinikgebäuden auf dem Uniklinikums-Campus stehen zudem Spendenboxen an den Empfängen bereit.