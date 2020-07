Kunst tanken bei neuer Sonderschau

Auch eine Performance ist geplant. Bei "Crash and Reconstruction" soll ein Boot an einem Kran nach oben gezogen werden und dann auf einem zentralen Chemnitzer Platz zerschellen. Die Bruchstücke sollen dann rekonstruiert werden, ähnlich wie nach einem Flugzeugabsturz. Dieses neue Zusammensetzen ist im Industriemuseum geplant. Die Aktion an sich soll auf dem Theaterplatz stattfinden. Noch läuft aber die Abstimmung mit der Stadt.

"Bootschaften vom Mittelmeer" wird am Sonntag, 26. Juli, ab 11 Uhr eröffnet. Die Eröffnung erfolgt Corona bedingt in stündlichen Abständen. Derzeit sind in den Blöcken um 13 und 14 Uhr noch freie Plätze. Die Schau läuft bis 29. Oktober und ist immer donnerstags 16:30 bis 18:30 Uhr zu sehen.