Kunstfestival „LINDENOW“ startet im Leipziger Westen

In den Stadtteilen Plagwitz, Lindenau und Leutzsch wird an diesem Wochenende zeitgenössische Kunst sowohl in den kontinuierlich arbeitenden Kunsträumen als auch an unkonventionellen und ungewohnten Orten zu sehen sein. Auch 2019 ist das Festival wieder gewachsen. An insgesamt 51 Kunstorten können thematisch kuratierte Ausstellungen ebenso entdeckt werden wie temporäre Installationen, die sich auf den Stadtraum beziehen. Organisiert wird das Festival vom Lindenow e.V. - dem Netzwerk der unabhängigen Kunsträume im Leipziger Westen. Der Eintritt ist frei. Programmhefte und Poster gibt es im Festivalzentrum im Kunstraum nyg|west auf der Georg-Schwarz-Straße 8. Gefördert wird das Festival vom Kulturamt der Stadt Leipzig.

Öffnungszeiten:

Freitag, 4. Oktober 18-23 Uhr

Samstag, 5. Oktober 15-22 Uhr

Sonntag, 6. Oktober 15-20 Uhr