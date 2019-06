Kunststudierende protestieren gegen AfD

Für die Studierenden der Hochschule für bildende Künste nahm alles seinen Anfang, als sie vor ungefähr vier Wochen von der Kandidatur der Leiterin ihrer Bibliothek für die AfD Meißen erfuhren. In einer Kunsthochschule arbeiten und gleichzeitig eine Partei unterstützen, die im Wahlkampf "Kein Cent für politische Kunst" forderte, Studierende und Menschen mit nichtdeutscher Herkunft zum Feindbild erkläre, die mit einem Meldeportal für Lehrer Daten über der Partei unliebsame Personen sammele? Das passte für viele gar nicht zusammen und erregte die Gemüter an der HfbK derart, dass am 29. Mai spontan aus Protest die Bibliothek an der Güntzstraße besetzt wurde. Sie wollen nicht hinnehmen, dass sich die internationalen Studierenden nun auch an der Hochschule unsicher fühlen, dass auch ihre in der Bibliothek gesammelten sensiblen Daten weitergegeben werden könnten und dass die AfD nach der Landtagswahl auch größeren politischen Einfluss auf die Hochschule nehmen könnte.