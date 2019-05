Kurz.Film.Tour 2019 in Dresden

In Dresden sind die sechs preisgekrönten und nominierten Filme am 26. Mai um 19.00 Uhr im Kino Thalia zu sehen, außerdem am 20. Juni um 20.30 Uhr im Clubkino im Lingnerschloss. Im Programm finden sich Beiträge verschiedener Genres, auch Animationsfilme sind darunter. Nach der Vorführung besteht die Möglichkeit, mit einigen Regisseuren und Darstellern ins Gespräch zu kommen.

Der Kurzfilmpreis LOLA wird seit 1956 verliehen und ist die wichtigste Auszeichnung für das Genre Kurzfilme in Deutschland.