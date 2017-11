Kurz vor der Eröffnung: Melanie Müller verrät Pläne für ihren Leipziger Imbiss

Auf der Lieblingsinsel Mallorca hat Melanie Müller bereits seit einigen Monaten einen eigenen Imbiss. Den Plan, einen "Grillmüller" auch in Deutschland zu eröffnen, gab es schon seit vielen Jahren, sagte Melanie Müller im LEIPZIG FERNSEHEN-Interview. Nun ist es soweit, ab 28. November gibt es also Currywurst und Hamburger by Melanie Müller auch in der Leipziger Innenstadt. In der Imbiss-Bude wurden bereits in den letzten Jahre Currywürste gebrutzelt - vorher hieß der Laden "Wurstmeister".

Zur Eröffnung haben Micaela Schäfer, Bert Wollersheim und die Mutter von Daniela Katzenberger, Iris Klein zugesagt. Ab 16 Uhr und damit eine Stunde vor der Eröffnung des Leipziger Weihnachtsmarktes, steigt in der Richard-Wagner-Straße gegenüber der "Höfe am Brühl" eine große Party mit VIP's und zahlreichen Leipzigern.