Kurzarbeitergeld wird verlängert

Nach langen Verhandlungen hat die große Koalition sich am Dienstag darauf geeinigt das Kurzarbeitergeld zu verlängern. Um Arbeitnehmern und -gebern mehr Sicherheit zu geben, wird die Unterstützung bis 31.Dezember 2021 verfügbar sein. Die verlängerte Dauer gilt für Unternehmen, die bis Ende diesen Jahres Kurzarbeit in ihrem Betrieb angemeldet haben. Zusätzliche Entlastung bietet die Bundesagentur für Arbeit, die bis 30. Juni 2021 Sozialbeiträge in voller Höhe erstattet, da diese auch bei Kurzarbeit fällig wären.