Morgens um halb acht ist Glashütte noch menschenleer. Ich genieße die absolute Stille, als ich aus der Ferienwohnung hinausgehe. Das Besondere an diesem Dorf: Alle Menschen, die dort wohnen, arbeiten auch hier. So führen sie den alten Konsum, einen Gasthof, ein Café oder das Glashütter Museum. Fasziniert schauen unsere Kinder in den alten Brennofen der ehemaligen Glasfabrik und bestaunen den großen, erstarrten Glasklumpen, der noch darin liegt. Später haben wir in der Schauwerkstatt des Museums sogar die Möglichkeit, dem Glasmacher dabei zuzuschauen, wie er eine Vase herstellt.