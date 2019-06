„Labora“ feiert Premiere im Lofft beim x Spindeln

Dieses findet täglich um 20.00 Uhr statt. Konzepiert wurde dieses Stück von Irina Pauls, der jüngeren Schwester des bekannten Schauspielers Tom Pauls.

Das Stück representiert die physischen Anforderungen auf den menschlichen Körper. Dabei wird der Zuschauer mit ins Stück aufgrund der dunklen Stimmung gezogen.

Durch den Takt wird die Tanzweise und Geschwindigkeit geprägt. Aber auch die Location findet man in einzelnen Details am Set wieder. Beispielsweise ein seidener Faden, der an die alten Zeiten in der Baumwollspinnerei zurück erinnert. Die Gruppe ist ein reines Frauenballett.