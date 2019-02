„Lachen hält gesund“ – Die Klinikclowns erhalten Spendenscheck

Diese beiden possierlichen Gesellen sind Ulla und Kollege Knilch. Sie sind Gesundheitsclowns. Mit ihrer stimmungsvollen Art und einem Witz nach dem Anderen sorgen sie für erfrischende Stimmung im doch so oft fremdbestimmten und grauen Krankenhausalltag der Patientinnen und Patienten. Damit der sechsköpfige Clowns & Clowns Leipzig e.V. seine Arbeit mit dieser aufmunternden Dynamik fortsetzen kann, wurde ihm am Dienstagmorgen ein Spendencheck in Höhe von etwa 1.500 Euro vom Lions Club Leipzig "Johann Sebastian Bach" überreicht.

"Lachen ist eine wichtige Komponente im Bereich der Heilung und die Clowns werden von den Kindern hier sehr gut aufgenommen. Dieser Verein ist eine sehr schöne Institution", so Thomas Oehme, Centermanager des Promenaden Hauptbahnhof Leipzig und Mitglied im Lions Club Leipzig "Johann Sebastian Bach".