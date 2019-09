LACUFA-Gelände: belasteter Boden wird ausgetauscht

Der Boden mit Schadstoffen kontaminiert, das Grundwasser belastet. Damit soll in Zukunft Schluss sein. Nach Monaten des Stillstands läuft seit Juli die Sanierung des ehemaligen LACUFA-Lösungesmittel-Tanklagers in Mölkau. Das Gelände diente Jahrzente lang dem Umschlag von Lacken und Farben, die in Tanks im Erdreich zwischengelagert waren, erklärt Umweltbürgermeister Heiko Rosenthal.

"Ich freue mich, dass die Sanierung nun endlich begonnen hat und damit eine lange bestehende Gefahrensituation entschärft wird."