Laden in der Uni läuft weiter

Doch bis zum Einzug des neuen Ladens müssen sich die Studenten und Anwohner noch gedulden. Zunächst soll der Laden renoviert werden. Dies war eigentlich erst in vier bis fünf Jahren geplant. Wird aber jetzt aufgrund des Mieterwechsels vorgezogen. Eine Zwischenlösung für den Mini-Supermarkt liegt schon auf dem Tisch. Bis die Bauarbeiten abgeschlossen sind, wird der Einkaufsladen von Herrn Kettler in den ersten Stock der Mensa ziehen. In den Räumen der ehemaligen "Bar Ausgleich" wird das Geschäft zeitweise seine Türen öffnen. Wie lange diese Übergangslösung Bestand haben wird, ist noch unklar, die Bauarbeiten im Edeka sind umfangreich.