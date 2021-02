Lage an tschechischen Grenzen entspannt sich

Sachsen - Verschärfte Einreisebestimmungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie haben besonders an der sächsisch-tschechischen Grenze zu langen Staus an der A17 geführt. "Die Lage ist aktuell so, dass sich die Staus aufgelöst haben", so Innenminister Roland Wöller. "Es zeichnet sich ab, dass die Reisenden sich auf die neuen Einreisebestimmungen eingestellt haben und die erforderlichen Nachweise [...] mitführen", so Wöller weiter. Der Innenminister ging auch noch einmal auf das Thema Maskenpflicht am Steuer und einer möglichen Kollidierung des Vermummungsverbotes am Steuer ein.