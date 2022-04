Landesärztekammer: Ärzte werden mit impfkritischem Flyer überschwemmt

Ärztinnen und Ärzte sollten den aktuell kursierenden Aufruf daher ignorieren.Patientinnen und Patienten, die der Meinung sind, ihr behandelnder Arzt melde Impfnebenwirkungen nicht, können sich laut der Kammer selbst beim PEI melden. Wie am Dienstag bekannt wurde, sind in Sachsen bis Ende März 176 Anträge auf eine Entschädigung nach einer Corona-Schutzimpfung registriert worden. Sie beträfen 168 Personen und seien von unmittelbar Betroffenen und Angehörigen gestellt worden, teilte die Regierung in ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage des AfD-Abgeordneten André Wendt mit. Demnach gab es mit Stichtag 31. März in neun Fällen eine Anerkennung von Ansprüchen und in 41 Fällen eine Ablehnung. Zwei Anträge erledigten sich von selbst, etwa durch Rücknahme, hieß es. In den restlichen 124 Verfahren sei noch keine Entscheidung getroffen. (dpa)