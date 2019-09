Landesbühnen Sachsen freuen sich auf neue Spielzeit

Die Felsenbühne Rathen kann in der kommenden Spielzeit nicht bespielt werden. Die notwendigen Umbaumaßnahmen müssen zuerst durchgeführt werden, so Intendant und Geschäftsführer Manuel Schöbel. Trotz der fehlenden Bühne wird das Programm schillernd: "Sunday in the Park with George" von Stephen Sondheim und James Lapine ist dabei der heimliche Favorit von Operndirektor Sebastian Ritschel. Inspiriert durch das Gemälde "Ein Sonntagsnachmittag auf der Insel La Grande Jatte" von Georges Seurat schufen die Autoren ein fantasievolles Meisterwerk über den rätselhaften Maler und spiegeln dessen Lebenswerk aus der Perspektive des zeitgenössischen Kunstbetriebs.

Besucher können in der Spielzeit 2019/20 insgesamt 21 Premieren genießen. Eine Erstaufführung ist die romantische Oper "Der Vampyr" von Heinrich Marschner. Als wichtiges Bindeglied zwischen Carl Maria von Weber und Richard Wagner ist Marschners "Vampyr"-Partitur ein wiederzuentdeckendes Juwel. Die dunkle Gespenster-Liebesgeschichte wird in Radebeul gezeigt.