Landesbühnen Sachsen geben Vorschau auf ihr Sommerprogramm

Nach der Premiere von Leonard Bernsteins „Westside Story“ (24.06.) kommt mit „Das kalte Herz“ (ab 15.07.) ein packendes Theatererlebnis nach der bekannten Märchenerzählung von Wilhelm Hauff auf die Bühne im Nationalpark. In der Inszenierung von Peter Kube spielt Schauspieler und Kabarettist Tom Pauls die Figur des Holländermichels und Johannes Krobbach den Kohlenmunk-Peter. Es folgt Hugo von Hofmannsthals Tragödie „Jedermann. Das Spiel vom Sterben des reichen Mannes“ (ab 04.08.) mit Sandra Maria Huimann in der Rolle der Buhlschaft und Tom Quaas als Jedermann. Der Dresdner Schauspieler steht regelmäßig für TV-Produktionen vor der Kamera und ist dem Theaterpublikum der Landeshauptstadt u. a. aus Engagements am Societaetstheater und am Staatsschauspiel Dresden bekannt, wo er seit 1994 in zahlreichen Produktionen zu sehen ist. Den Jedermann verkörpert er seit 2016 regelmäßig in der Landesbühnen-Inszenierung bei den Neuen Burgfestspielen Meißen.