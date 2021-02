Landeshauptstadt gedenkt digital – Jahrestag der Zerstörung Dresdens

Dresden - "Erinnern um nicht zu wiederholen" ist am Samstag das Motto in der sächsischen Landeshauptstadt. Wenn zum 76. Mal an die damalige Zerstörung Dresdens gedacht wird, geschieht dies bedingt durch die Corona-Pandemie nur in digitaler Form, beispielsweise in Form einer virtuellen Menschenkette, die als Fassadenprojektion in der Altstadt sichtbar und eingesendete Fotos der Dresdner zeigen wird. Den Stadtoberhäuptern oder weiteren Initiatoren ist es wichtig, die Tradition der Menschenkette und das Gedenken im allgemeinen trotz der Umstände nicht außer Acht zu lassen.