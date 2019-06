Landesparteitag der SPD verabschiedet Regierungsprogramm

Umfragen sahen die SPD in Sachsen zuletzt zwischen sieben und acht Prozent, die CDU bei 24 Prozent. Für eine schwarz-rote Regierung würde es demnach nicht mehr reichen. Jedoch kämpfen er und die SPD für ein gerechtes Sachsen, denn für ihn gilt es auch eines zu verhindern - Das Abdriften nach Rechts. In ihrem Landtagswahlprogramm formulieren die Sozialdemokraten auch Bedingungen für eine mögliche Regierungsbeteiligung. Wer mit der SPD regieren will, muss "Ja" zum längeren gemeinsamen Lernen sagen. Der Landesvorsitzende Martin Dulig ist Spitzenkandidat für die Landtagswahl in etwas mehr als zwei Monaten.