Landkreis bereitet Ehrenamtsgala vor

Bad Elster- Der Vogtlandkreis will auf der Ehrenamtsgala am 24. September Bürger des Vogtlandkreises auszeichnen. Die 21 Preisträger wurden von Freien Trägern, Kommunen, Vereinen und Verbänden der Landkreisverwaltung vorgeschlagen und haben sich langjährig ehrenamtlich in besonderer Weise verdient gemacht.

Sie engagieren sich in den Bereichen Soziales, Jugend, Kultur, Ordnung und Sicherheit, Sport und im Umwelt-, Tier und Denkmalschutz. Die Gala soll im Königlichen Kurhaus Bad Elster stattfinden. Der Vogtlandkreis weist darauf hin, dass die Veranstaltung nur stattfinden kann, wenn es die Corona-Situation und die rechtlichen Rahmenbedingungen zulassen.