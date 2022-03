Landkreis Vogtland fördert Jugendarbeit mit 2,7 Millionen

Vogtland- Der Landkreis Vogtland will die Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit und Jugendsozialarbeit sowie Maßnahmen der Familienförderung mit insgesamt 2,7 Millionen Euro unterstützen. In der jüngsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses wurde der Beschluss mehrheitlich gefasst. Im ersten Schritt wird die Landkreisverwaltung Fördervergaben im Volumen von 885500 Euro an freie Träger vergeben. Gleichzeitig ist die Landkreisverwaltung ermächtigt worden, bis zu 1.883.500 Euro für vorerst zurückgestellte Anträge der offenen Kinder- und Jugendarbeit im Vogtlandkreis zu vergeben. Damit sollen für das Jahr 2022 alle 58 Förderanträge von freien Trägern beziehungsweise Kommunen für die genannten Förderbereiche einen Zuschuss erhalten.