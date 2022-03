Landkreise kommen bei Corona-Fallbearbeitung nicht hinterher

Sachsen- Wegen der vielen Corona-Fälle in Sachsen kommen mehrere Kommunen mit der Bearbeitung nicht hinterher. Im Landkreis Bautzen etwa hat sich ein Rückstau von 1900 Fällen gebildet, wie eine Sprecherin auf Anfrage mitteilte. «Wir versuchen mit einer weiteren Optimierung und Automatisierung, die Prozesse zu verschlanken.» In Chemnitz und im Landkreis Leipzig haben sich laut Angaben der Sprecher nur kleine Rückstände gebildet. Die Bescheide gingen in der Regel spätestens nach 48 Stunden raus, so der Chemnitzer Stadtsprecher. Einige Landkreise kommen dagegen mit der Bearbeitung noch hinterher. In Zwickau haben sich die Zeiträume laut Angaben einer Sprecherin zwar verlängert, einen Stau gebe es aber noch nicht. In der Landeshauptstadt Dresden wird die Bearbeitung eingehender Fallmeldungen «zusehends» schwerer. (dpa)