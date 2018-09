Landtag beginnt mit politischer Aufarbeitung von Chemnitz

Plenarsitzung am 6. September 2018:

Zu Beginn des Plenums am Donnerstag diskutieren die Abgeordneten auf Antrag von CDU und SPD in der Aktuellen Debatte über das Thema „Auf den Anfang kommt es an – Schritt für Schritt zu mehr Qualität in unseren Kitas“. Die zweite Debatte, beantragt von der AfD-Fraktion, lautet: „SBBS – Brüssel bläst zum Sturm – Sachsen seid wachsam!“