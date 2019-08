Landtag bereitet sich auf Wahlsonntag vor

Dresden - In wenigen Tagen ist es soweit: Am 1. September 2019 wählen die Bürgerinnen und Bürger den 7. Sächsischen Landtag. Am Wahltag findet im Landtagsgebäude in Dresden eine zentrale Informationsveranstaltung statt. Von hier berichten zahlreiche Medien über erste Hochrechnungen, Wahlergebnisse und über die Reaktionen der Kandidaten und Parteien. Auch DRESDEN FERNSEHEN wird am Sonntag live ab 18 Uhr berichten.