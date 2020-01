Landtag debattiert über linksextreme Gewalt

Dresden - In seiner aktuellen Stunde behandelte der Landtag zwei ähnlich gelagerte Themen. Einen Antrag der CDU: "Wer Polizisten angreift, greift uns alle an. Linksextreme Gewalt in Connewitz konsequent bekämpfen." Außerdem auf Antrag der AfD das Thema: "Advent, Advent, ein Bulle brennt – Wie viel Linksextremismus hat Platz in Sachsen?"