Landtag debattiert über Maßnahmen zur Afrikanischen Schweinepest

Die Afrikanische Schweinepest, kurz ASP, breitet sich in Osteuropa aus und ist bereits in Brandenburg angekommen.. Das hochresistente Virus kann bis zu sechs Monate in ungekochten Schweinefleischprodukten und mehrere Jahre im Frost überleben. Noch sind sächsische Tiere von der Seuche verschont. Damit das auch so bleibt, wirken bereits verschiedene Maßnahmen. Über diese wurde heute im sächsischen Landtag diskutiert.