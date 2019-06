Landtag trauert um ehemaligen Landtagspräsidenten

Der Landtag wird Iltgen mit einem Staatsakt ehren. Ab Mittwoch haben Trauernde die Möglichkeit, ihre Anteilnahme in einem Kondolenzbuch zum Ausdruck zu bringen. Dieses Buch liegt im Neubau des Landtags aus.

„Wir trauern um einen der bedeutendsten Gründungsväter unseres Freistaats. Erich Iltgen hat den Runden Tisch des Bezirks Dresden moderiert und das sächsische Parlament nach der Wiedergründung des Freistaats als Präsident entscheidend gestaltet. Er hat dafür gesorgt, dass die Sachsen wieder eine würdige, arbeitsfähige und demokratische Volksvertretung erhalten haben. Dieser historische Verdienst bleibt unvergessen“, so Landtagspräsident Dr. Matthias Rößler.

Iltgen habe sich besonders um den Aufbau des Landtags mit einer funktionierenden Verwaltung sowie um den Bau eines modernen, repräsentativen Gebäudes verdient gemacht. „In den 19 Jahren an der Spitze hat er das Parlament mit seiner sachlichen und fairen Art auch durch schwierige Zeiten geführt“, so Rößler.

„Ich persönlich verliere einen vertrauten Freund, Sachsen verliert einen leidenschaftlichen Streiter für die parlamentarische Demokratie“, sagte Rößler mit Blick auf das jahrzehntelange politische Engagement Iltgens und besonders sein Wirken in den Jahren 1989/1990. Erich Iltgen war damals Moderator des „Runden Tisches“ des Bezirkes Dresden, Begründer des „Sächsischen Forums“, Mitglied des Koordinierungsausschusses zur Bildung des Landes Sachsen und Landesstrukturbeauftragter der Arbeitsgruppe „Landtag“.

Am 27. Oktober 1990 wurde Iltgen zum ersten Landtagspräsidenten des neugegründeten Freistaats gewählt und stand 19 Jahre an der Spitze des Parlaments. Am 27. Mai 1992 unterzeichnete er gemeinsam mit dem damaligen Ministerpräsidenten Prof. Dr. Kurt Biedenkopf die neue sächsische Landesverfassung.