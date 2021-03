Sachsen - In der Landtagssitzung vom Donnerstag ist über die Situation von Frauen in der Coronakrise debattiert worden. Der Tenor der Debatte war mit Ausnahme der AfD klar für ein Wandel zu mehr Gleichberechtigung und für eine Stärkung der Frau, gerade in Zeiten von Corona. Passend zu diesem Thema können Sie sich die Sendung zu: „Die Rolle der Frau in der Cornakrise“ in unserer Mediathek hier abrufen.