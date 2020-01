Landwirtschaft geht in Dialog

Sachsens neuer Grüner Landwirtschaftsminister Wolfram Günther war unterdessen selbst auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin. In einem schriftlichen Grußwort an die Landwirte rief auch er zum Dialog auf und versicherte, dass er mit den Bauern in vielen Punkten an einem Strang ziehen würde. Andere Politiker sprachen auf der Bühne zu den Landwirten. Die Zukunft wird zeigen, ob sich Landwirte und Politiker annähern können.