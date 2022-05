Landwirtschaftsminister eröffnet Kompetenzzentrum Ökologischer Landbau

Günther sagte anlässlich der Eröffnungsveranstaltung, dass ein Innovationsschub und niederschwellige Angebote für interessierte Betriebe benötigt werden würde um das marktgerechte Wachstum des Ökolandbaus in Sachsen voranzubringen. Das Kompetenzzentrum betreibe angewandte Forschung in Bio-Partnerbetrieben, daraus würde Praxiswissen zu den Betrieben gebracht werden und sie untereinander vernetzen, sprach er weiter. Bewirkt werden soll, dass mehr Landwirtinnen und Landwirte ökologisch produzieren und systematisch Zugang zu den neusten Entwicklungen in Theorie und Praxis haben. Davon profitiere nicht zuletzt die Landwirtschaft selbst, ergänzte Günther.