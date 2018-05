Lange Nacht der Galerien und Museen

Unter dem Titel „TRANSWOMATION“ lädt die Künstlerin Ramona Krüger zusammen mit der Fotografin Ellen Türke zur Vernissage mit Malerei, Fotografie, Schmuckdesign und Musik ein. Die Gruppenausstellung beschäftigt sich mit der Frage „Wie viel Weiblichkeit braucht diese Welt oder hat sie schon?“ und greift dabei hochaktuelle Themen wie Transformation, Transgender, sowie das dritte Geschlecht auf und bearbeitet Portraits von Frauen, Emotionen, Intuition und Momentaufnahmen innerer Reisen. Der Künstler Holger John begleitet mit seiner Galerie ein ganz besonderes Jubiläum: Anlässlich des 101. Geburtstages von Priscilla Ann Siebert Thornycroft zeigt die Personalausstellung „ENDE DER VORSTELLUNG“ Malerei und Zeichnungen der seit 1952 in Dresden lebenden Künstlerin, deren Werk von den Einflüssen der Neuen Sachlichkeit, des Surrealismus und biografischen Eindrücken gezeichnet ist. Die Galerie Himmel widmet den beiden Künstlerpersönlichkeiten Werner Stötzer und Strawalde (Jürgen Böttcher), ihres Zeichens Bildhauer und Maler, eine Sonderausstellung.

Die Besucher haben an dem Abend zudem die Möglichkeit, auch mit den Kuratoren und Ausstellungsmachern ins Gespräch zu kommen. Im Hans Körnig Museum finden Themenführungen zu Malerei und Druckgraphik statt. Das Kunsthaus Dresden mit der Städtischen Galerie für Gegenwartskunst bietet ebenso einen geführten Rundgang durch die Ausstellung „Immer Ärger mit den Großeltern“ an, welche zeitgenössische Kunst im Kontext zu kulturellem Erbe und Erinnerungskultur zeigt. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Hans Körnig Museum statt und wurde bei der Neugestaltung des Layouts durch die Agentur von Krueger und Co. unterstützt.