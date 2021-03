Lange Schlangen in Leipzig: Friseure öffnen wieder

So auch beim Leipziger Friseurhaus "Hardi". Es war also durchaus Geduld angebracht. Die Wiedersehensfreude haben allerdings nicht nur die Kunden verspürt, auch für die Mitarbeiter in den rund 4000 Friseurbetrieben in Sachsen geht es wieder an die Arbeit. Seit dem 16. Dezember 2020 musste Frisörin Claudia Bachmann Schere und Kamm bei Seite legen.