Laptop und Schmuck bei Wohnungseinbruch gestohlen

Chemnitz – Am Donnerstag sind Unbekannte im Chemnitzer Ortsteil Schönau in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Karl-Drais-Straße eingebrochen.

Die Täter nutzen die Abwesenheit der Mieter und verschafften sich in der Zeit zwischen 7 Uhr und 15 Uhr Zugang zur Wohnung.

Nach einem ersten Überblick der Geschädigten haben die Einbrecher einen Laptop und Schmuck gestohlen.

Während der Diebstahlschaden noch unklar ist, wird der einbruchsbedingte Sachschaden auf rund 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.