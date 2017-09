Lauben versinken im Flammenmeer

Chemnitz – Am Donnerstag wurden Feuerwehr und Polizei gegen 13.00 Uhr in Chemnitz zum Harthweg gerufen.

© Härtelpress

In der Kleingartenanlage „Kaßberghöhe“ brannten 2 Lauben und ein gemeinsames Gerätehaus der Kleingärtner völlig aus. Die Brandursache muss noch untersucht werden, aber Brandstiftung ist nicht auszuschließen. Nach Aussagen der Kleingärtner leuchteten in den letzten Nächten Unbekannte mit Taschenlampen in die Lauben.

Das Löschen des Feuers gestaltete sich schwierig, da es Probleme mit der Wasserversorgung gab. Es musste eine Schlauchleitung von über 1 Km gelegt werden. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden