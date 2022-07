Laut Kretschmer werde Brandbekämpfung andauern

Der Einsatz werde viel Geld kosten, Kretschmer sprach von «vielen Millionen Euro.» Er sicherte den betroffenen Regionen im Nationalpark sowie in Nordsachsen finanzielle Hilfe zu - auch für den Wiederaufbau. In einer Zeit, in der es immer trockener werde, müsse man auch über die Zukunft der Nationalparks sprechen, so Kretschmer. Unter anderem müsse etwa über Schneisen, Wasserhaltung in den Wäldern und die Entfernung von Totholz diskutiert werden.

Zudem dankte Sachsens Regierungschef den Einsatzkräften von Feuerwehr, Bundespolizei und Bundeswehr für den tagelangen Einsatz. Würden sie aufhören zu arbeiten, würde alles abbrennen, betonte Kretschmer. «Es ist eine Frage der Kraft, wer hat die Durchhaltefähigkeit, wer gibt zuerst auf.» Auch der Bund habe weiterhin Unterstützung durch Löschhubschrauber zugesagt. «Das einzige Einsatzmittel, was hier wirklich etwas bringt.»

Zugleich rief Kretschmer die Menschen auf, Urlaub in der Sächsischen Schweiz nicht zu stornieren. Jede Reise helfe der Region. Vom Waldbrand betroffen sei ein Gebiet von rund 1,5 Quadratkilometern - die Sächsische Schweiz umfasse aber ein Gebiet von mehr als 90 Quadratkilometern. (mit dpa)