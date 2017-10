Laut oder Leise? – Leipziger Events am Wochenende

Leipzig – Am Wochenende ist in der Messsestadt wieder jede Menge los. Wer noch nicht so genau weiß, was er bei dem schönen Wetter anfangen soll, der bekommt hier ein paar Tipps.

Fahrt doch mal nach Wermsdorf. Dort findet das ganze Wochenende über das „Horstseefischen“ statt. Da gibt es Fische ohne Ende und jede Menge Tanz und Musik bei einem der bekanntesten Volksfeste Sachsens.

Aber auch in der Messestadt ist einiges los.

Samstag



Trödelmarkt am Kulkwitzer See

Gibt es Dinge, die Ihr schon lange sucht? Hier kann Eure Suche zu Ende sein. Auf dem Trödelmarkt am Kulkwitzer See gibt es jede Menge alte Dinge von Antik bis Krempel. Morgens um 7 Uhr geht es schon los.

Kabarett Leipziger Funzel

„So wahr uns Spott helfe“ heißt das Programm der „Funzel“, die damit nicht nur die Politik aufs Korn nimmt. Das Programm beginnt um 15 Uhr in den Räumlichkeiten der „Funzel“ in der Nikolaistraße 6-10.

Thrashflegel im 4Rooms

Wer es eher laut mag ist im 4Rooms gut aufgehoben. Dort spielen beim „Thrashflegel“ die Bands Unlight, Hyperion, The Soulscape Project, Apega und Baruk Khazad auf. Los geht es um 19 Uhr im Täubchenweg 26.

Theater im Leipziger Stadtbad

Wer Wolfgang Herrendorfers Roman „Tschick“ mag und den Film schon gesehen hat, der kann sich jetzt die Theaterfassung ansehen. Und alle anderen natürlich auch. Die Vorstellung beginnt um 19:30 Uhr

Sonntag

Nach dem Brunch in der Luise oder in der Südbrause oder in gefühlt 100 anderen Lokalitäten der Stadt, gibt es auch am Sonntag alles Mögliche zu erleben. Zum Beispiel beginnt am Sonntag die Lachmesse an verschiedenen Orten Leipzigs. Die ersten Vorstellungen beginnen bereits um 11 Uhr.

European Art Cinema Day in den Passage Kinos

Ab 14 Uhr laden die Passage Kinos zum malen, basteln und Kinderschminken ins Café ein. Zu sehen gibt ess zuerst als preview „Die Reise der Pinguine 2“ und um 16 Uhr für Cineasten den Film „The Square“.

Theater in den Cammerspielen

„Der Frieden oder fantastische Käfer und wo sie zu finden sind“ heißt das sehr schräge Theaterstück in den Cammerspielen in der Kochstraße 132. Um 18 Uhr beginnt es.

Punk in der Moritzbastei

Es wird sehr laut, denn die schwedischen Punk- und Hardcore-Legenden von INVSN spielen in der mb auf. Das Konzert geht um 20 Uhr los.