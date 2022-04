Lauterbach: Nun doch keine freiwillige Isolation

Diese hätte in Freiwilligkeit erfolgen sollen. Jedoch sei das Signal, dass mit einer freiwilligen Isolation gesendet werden würde, falsch, so der Bundesgesundheitsminister. "Die Beendigung der Anordnung der Isolation nach Coronainfektion durch die Gesundheitsämter zugunsten von Freiwilligkeit wäre falsch und wird nicht kommen. Hier habe ich einen Fehler gemacht. Das entlastet zwar die Gesundheitsämter. Aber das Signal ist falsch und schädlich.", schrieb Lauterbach auf Twitter. Da Corona keine Erkältung sei, müsse es weiterhin eine Isolation geben, die durch Gesundheitsämter angeordnet und kontrolliert werde, so Lauterbach weiter.