LE: Das ist zu Pfingsten möglich

Sachsen- Dank der weiter sinkenden Infektionszahlen können zu Pfingsten einige Regionen Sachsens ihre Kultureinrichtungen öffnen.

So zum Beispiel die Städte Leipzig und Dresden. Dort können über Pfingsten einige Museen besucht werden. Im Vogtlandkreis und in Dresden finden zum Wochenende erstmals wieder Theatervorstellungen statt. Außerdem hat der Sonnenlandpark in Mittelsachsen teilweise geöffnet. Sachsenweit ist der Besuch fast aller Zoos und Tierparks wieder möglich. In einigen Regionen wie Dresden und Leipzig darf auch die Außengastronomie wieder öffnen. Vor jedem Besuch ist allerdings eine vorherige Anmeldung sowie ein negativer Coronatest notwendig.