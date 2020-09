Leben in der WG: Haushaltstipps für ein unkompliziertes Miteinander 

Ordnung ist das halbe Leben – diesen Spruch haben die meisten Studenten zuletzt im Elternhaus gehört, wenn es darum ging, das eigene Zimmer aufzuräumen. Aber in WGs erlebt er eine Renaissance. Denn oft entsteht dort Streit, wenn es an Ordnung und Sauberkeit mangelt, besonders im Bad. Während der eine sich nicht an achtlos abgestellten Hygieneartikeln stört, können diese für den anderen ein echtes Problem darstellen. Dabei gibt es viele clevere Lösungen für genügend Aufbewahrungsmöglichkeiten im Badezimmer. Gleiches gilt für die gemeinsam genutzten Räume, vor allem für die Küche. Manche WGs handhaben die Ordnung der Lebensmittel strikt: Jeder Bewohner hat sein eigenes Fach im Kühlschrank und im Vorratsregal. Andere leben eher nach dem Prinzip „geben und nehmen“ zusammen. In beiden Fällen sollten klare Absprachen getroffen werden, vor allem, was den Umgang mit abgelaufenen Lebensmitteln betrifft – man einer stört sich nicht weiter daran, andere befürchten Keime.