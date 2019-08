Lebensgefahr: 19-Jähriger „surft“ auf Straßenbahn

Vom Johannis- bis Rabensteinplatz - So weit kam der 19-Jährige auf der Straßenbahn. Er war an der Haltestelle Johannisplatz auf den Drehgelenkkasten einer Straßenbahn geklettert, die verkehrsbedingt wartete. Laut Polizeiangaben war dies möglich, indem er ein Shirt in zwei geöffnete Oberlichter der Straßenbahn eingehangen hatte. Als die Bahn nach einem Haltestellenstopp wieder anfuhr, geriet er ins Rutschen. Er stürzte am Rabensteinplatz auf die Fahrbahn und musste medizinisch versorgt werden.