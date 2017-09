Leblose Person in Industriebrache entdeckt

Chemnitz – Am Mittwochmorgen ist im Chemnitzer Ortsteil Schönau eine leblose Person gefunden worden.

© Härtelpress

Kurz vor 12 Uhr meldeten sich Zeugen bei der Polizei und gaben an, in einer Industriebrache an der Zwickauer Straße eine leblose Person gefunden zu haben. Eingesetzten Beamten der Chemnitzer Kriminalpolizei bestätigte sich dies vor Ort. Es konnte nur noch der Tod des aufgefundenen Mannes, dessen Identität noch ungeklärt ist, festgestellt werden.

Wie der Mann zu Tode kam steht bisher noch nicht fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen.