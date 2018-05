2 Hauptgerichte zum Preis von 1 (das günstigere Gericht ist gratis)

Gilt: täglich zu den angegebenen Öffnungszeiten nach telefonischer Reservierung unter dem Stichwort: "DDFF", Fr ab 17 Uhr nur auf Anfrage unter dem Stichwort: "DDFF"

Gilt nicht: Sa ab 17 Uhr, für die Beilagen, Oudtshoorn Steaks, Mixed Grill Platten, in Verbindung mit anderen Aktionen und Angeboten des Hauses, für die separate Mittagskarte, Brunch, an Feiertagen, sowie am 31.12. und am Valentinstag

Afrika erleben! Genießt ein echtes südafrikanisches Ambiente. Im liebevoll eingerichteten Restaurant gibt es allerhand zu entdecken. Jeden Freitag und Samstag Abend zaubert der Medizinmann und Band mit afrikanischen Rhythmen eine authentische Stimmung und entführt Euch in die Welten von Afrika. Landestypische Rezepturen, Gewürze und Originalprodukte verleihen einen Einblick in eine andere Welt. Auf der Speisekarte von Mama Afrika finden sich verschiedene exotische Fleischgerichte, Fischspezialitäten sowie Pfannengerichte. Und natürlich gibt es auch zu den Gerichten den passenden südafrikanischen Wein.

Mama Africa

Wallgäßchen 2

01097 Dresden/Neustadt

0351 - 563 56 56

kontakt@mama-africa.de

www.mama-africa.de