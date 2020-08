Frühstück für 2 Personen zum Preis von 1

Gilt: zu den Frühstückszeiten

Gilt nicht: an Feiertagen, 14.02., 11.11., 24.12., 31.12., Ostersonntag, Muttertag; in Kombination mit anderen Angeboten und Rabatten des Hauses; zu Sonderveranstaltungen

Moderne Kaffeehauskultur in barocken Ambiente finden Sie im Milchmädchen's Kaffeehaus. Es erwartet Euch eine täglich wechselnde Auswahl leckerer hausgebackener Kuchen wie „Tante Käthes weltbester Carrot Cake“ und mit Liebe zubereitete Kaffeespezialitäten. An warmen Tagen ist die Sonnenterrasse der richtige Ort um ein entspanntes Frühstück zu genießen, das ganztägig erhältlich ist. Und in der kalten Jahreszeit wird Euch bei einem aromatischen Heißgetränk und dem Duft von frisch gebackenen Waffeln ganz warm ums Herz.

Milchmädchen's KAFFEEHAUS im ITALIENISCHEN DÖRFCHEN

Theaterplatz 3

01067 Dresden/Altstadt

www.milchmaedchens-kaffeehaus.de