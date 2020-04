„Leere Stühle“ – das Gastgewerbe ruft nach Hilfe

Mit der Aktion "Leere Stühle" schreit die Branche bundesweit an diesem Freitag nach Hilfe. In Chemnitz erheben rund 80 Unternehmer des Gastgewerbes aus der Stadt und der Umgebung ihre Stimme. Um gemeinsam den Protest zu zeigen und doch dem Versammlungsverbot zu entsprechen, platzieren sie leere Stühle auf dem Neumarkt. Jeder Stuhl steht symbolisch für einen Gastronomen. Einen Gastronomen, der in dieser Zeit, um sein Überleben kämpft.