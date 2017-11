Legendärer Hallenfußball

Leipzig – Am 6. Januar findet zum 17. Mal das Hallenfußballturnier „Ur-Krostitzer-Masters“ statt. Neben Veranstalter SV Leipzig Nord-West und dem 1. FC Lok Leipzig werden auch dieses Mal wieder mit der Bundesliga-Auswahl East ehemahlige Bundesligaspieler dabei sein.

Insgesamt 8 Mannschaften spielen am Samstag, den 6. Januar ab 12:30 Uhr im Sportcenter Markranstädt um den Pokal. Tickets sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich. Die Zusammenarbeit zwischen SV Leipzig Nord-West, der Ur-Krostitzer Brauerei und der Top-Sport-Werbeargentur wurde bis 2021 verlängert. Fußballfans können sich also auch in den kommenden Jahren auf das regionale Traditionsturnier freuen.