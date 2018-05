Lehrer legen „aktive Mittagspause“ gegen Pläne des Kultusministeriums ein

Dresden - Die Verbeamtung sorgt bei Lehrern in der Landeshauptstadt weiterhin für Unzufriedenheit. Um ihrem Unmut Nachdruck zu verleihen, nutzten Lehrkräfte an vier Dresdner Schulen diese Woche ihre Mittagspause für Proteste. So zum Beispiel am Gymnasium-Plauen und am Vitzthum Gymnasium Dresden.