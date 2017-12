Lehrer-Verbeamtung führt zum Eklat – Sachsen Fernsehen zeigt die Originalstatements

Dresden - Noch am Mittwoch signalisierte die Landtags-CDU erstmals Offenheit gegenüber der Verbeamtung von Lehrern. Bereits am selben Tag zeigte sich, wie sensibel dieses Thema für die Partei ist. Ein Interview mit Kultusminister Frank Haubitz (parteilos) stößt Unionspolitikern sauer auf. Aus aktuellem Anlass zeigen CHEMNITZ FERNSEHEN, DRESDEN FERNSEHEN und LEIPZIG FERNSEHEN am Wochenende die Erklärungen vom Fraktionsvorsitzenden Frank Kupfer und vom Kultusminister Frank Haubitz in voller Länge.