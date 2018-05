Lehrer werden – Infoveranstaltung bei der Arbeitsagentur Dresden

Es werden alle Interessenten angesprochen, die über einen Diplom-, Master-, Magister- oder einem diesen gleichgestellten Hochschulabschluss verfügen, der an einer Universität, Kunst- oder Fachhochschule erworben wurde. Als Quereinsteiger ist eine hohe Motivation zur Qualifizierung notwendig. Angesprochen werden aber auch Interessierte, die bereits über einen Abschluss im Lehramt verfügen, aktuell den Lehrerberuf nicht ausüben, sich aber eine Rückkehr in diesen vorstellen können. Abhängig vom bisherigen beruflichen Werdegang ist gegebenenfalls ein berufsbegleitendes Studium an der Universität eines oder zweier Schulfächer notwendig. Zudem muss man bereit sein, danach vergleichbar einem Referendar am Vorbereitungsdienst teilzunehmen, der ebenfalls mit einer Prüfung abschließt.

Neueinstellungen erfolgen sachsenweit. Ein besonderes Interesse an Einstellungen besteht außerhalb der Großstädte Dresden und Leipzig. Deshalb erhöhen Seiteneinsteiger ihre Einstellungschancen deutlich, wenn sie regional flexibel sind.