CHANGSHA, 25. Januar (Xinhua) — „Die Baumwolle spuckt die Ernte aus.“ — Li Bolin, eine 26-jährige Lehrerin, wurde vor drei Jahren von den Versen ihrer Schüler bewegt und begann eine poetische Reise mit ihren Schülern im ländlichen China.

Li unterrichtet an der Suyu Hope Grundschule im Kreis Huitong in der zentralchinesischen Provinz Hunan. Etwa die Hälfte der Schüler muss ohne die Begleitung der Eltern aufwachsen, da diese wegen besser bezahlter Arbeit in abgelegene Städte abwandern.

